Il Decreto Genova è inadeguato, per il Pd bisogna lottare: «Che il Sindaco dia un segnale, gli andremo dietro»

Genova - «Sindaco, lei dice di voler essere un uomo d’azione e non un politico, ma ora bisogna urlare come urlava all’inizio: lei è arrivato come sindaco che cria, continui a farlo. Dopo come l’ha trattata il governo e visto come sta mettendo in crisi anche il bilancio comunale, ora sta a noi: questa è una questione politica, dobbiamo dare un segnale forte ai genovesi. Ci dia lei un segnale forte e noi tutti le verremo dietro». Questa la risposta del gruppo consiliare del Pd all’elenco delle mancanze del Decreto Genova fatto dal sindaco Marco Bucci all’inizio della seduta odierna del consiglio comunale. Il pensiero di tutte le parti politiche, dunque, è chiaro: la città non deve farsi fermare.



La risposta del Pd - «Non dividiamoci tra ottimisti e gufi: è stato uno degli errori più gravi di Renzi». Questa affermazione arriva dai banchi dello stesso gruppo consiliare del Pd: è evidente, allora, come per tutti sia necessario lottare insieme per Genova, a prescindere dalla parte politica. «Questo è un decreto inaccettabile, in cui c’è poco o nulla, e che dopo 49 giorni non ci ha ancora dati neppure un commissario. Abbiamo il dovere di dare un segnale forte ai genovesi in difficoltà, e il nostro interlocutore sono Lega e 5Stelle: che si facciano sentire e aiutino questa città, se no saranno solo quelli che han fatto tante parole e pochi fatti. Muoviamoci prima che questo decreto diventi legge, perché poi insieme a quelli che fanno foto al ponte dal parcheggio dell’Ikea se ne andranno anche le nostre possibilità di rivalsa».