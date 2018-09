Il Decreto Genova tarda, Comune `occupato`. La protesta del Pd:«La città aspetta, noi restiamo qui anche a luci spente»

Al momento Pd e Lista Crivello hanno scelto di rimanere in sala rossa ad aspettare l'arrivo del Decreto Genova

Genova - «Consiglio comunale a oltranza fino a quando non arriverà il Decreto per Genova». Questa la richiesta presentata oggi in sede di Consiglio comunale dalla capogruppo del Pd Cristina Lodi a nome di tutto il gruppo consiliare.



Il Decreto tarda ad arrivare - La richiesta - avanzata dal Partito Democratico e supportata dal consigliere Paolo Putti e dalla Lista Crivello - è chiara: prolungare la seduta odierna del Consiglio comunale fino all'arrivo del Decreto Genova, in teoria atteso nelle prossime ore. «Tutta la città sta aspettando questo documento, la cui presentazione continua ad essere rimandata» ha affermato la consigliera Lodi nel presentare la propria proposta.

Al termine del Consiglio, la proposta è stata messa ai voti: astenuti i 4 membri di Fratelli d'Italia, a favore il gruppo consiliare del Pd, la Lista Crivello e il consigliere Putti. Contrari in 20, tutti gli altri: seduta conclusa.

Anche in questo caso, però, Pd e Lista Crivello non si sono fermati: «Resteremo in Consiglio comunale a oltranza da soli se serve, e nel caso ci resteremo anche a luci spente» ha affermato il consigliere Pandolfo nel corso delle votazioni. L'unico dei favorevoli a lasciare la seduta è stato il consigliere Putti: «Un conto è rimanere in Consiglio tutti insieme, in quel caso è simbolico».



La "protesta" continua, dunque. Aspettiamo di vedere per quanto tempo andrà avanti.