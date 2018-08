Il futuro del Ferraris è un enigma, Bucci: «Sì a un soggetto terzo»

Il sindaco di Genova ha ribadito a "Repubblica" l'esigenza di trovare una soluzione

Genova - «Siamo aperti a tutte le possibilità. Il Comune non ha competenze per tenere la gestione dello stadio. Non è il nostro lavoro, ed è mio dovere fare in modo che entri qualcuno che se ne intende» ha affermato il sindaco Marco Bucci al quotidiano genovese Repubblica riguardo il futuro del Luigi Ferraris.



«Anche una banca» ha poi aggiunto. Motivando così gli accadimenti susseguitisi sulla valutazione della struttura: «Stiamo cercando di capire a che limite inferiore possiamo andare seguendo la legge, ma ci possono essere aiuti. Nel senso che per chi ha investito prima gli investimenti possono essere scalati. Possiamo fare entrare un altro socio che aiuta dal punto di vista del capitale. Possiamo pensare a una concessione di 99 anni che ridurrebbe fortemente il prezzo iniziale. Possiamo anche pensare a un ente finanziario che investa».



Tra i 6 e i 7 milioni di euro la valutazione di Genoa e Sampdoria, 18 invece quella dell’agenzia del Territorio. Una distanza che andrà colmata in un modo o nell’altro, e che – ad oggi – rallenta la trattativa.