Genova - il vice sindaco Stefano Balleari, in rappresentanza del sindaco Marco Bucci, ha consegnato il Grifo del Comune di Genova ad Alfredo Biondi, con la seguente motivazione:



«Autorevole protagonista della vita politica italiana, più volte eletto nel Consiglio Comunale di Genova. Ha ricoperto incarichi parlamentari per nove legislature e importanti Uffici tra cui quello di Vice Presidente Vicario della Camera dei Deputati e Ministro della Repubblica. Alla prestigiosa attività politica ha affiancato una brillante carriera forense nella quale si è distinto tra i penalisti più stimati del Paese e si è speso per la tutela dei diritti civili».



«Sono particolarmente lieto di consegnare ad Alfredo Biondi la più alta onorificenza che il Comune di Genova possa attribuire – sostiene il vice sindaco Stefano Balleari – Biondi è stato consigliere comunale di Genova, parlamentare, vicepresidente della Camera e Ministro, una figura importante per Genova e per l’Italia. Una persona che ho sempre stimato sia come politico sia come grande professionista». Insieme al vice sindaco era presente anche il deputato Roberto Cassinelli.