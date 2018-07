Il M5S critica il primo anno di Bucci: «Tanti annunci, pochi fatti»

Pirondini: «Non vogliamo solamente dire cosa non va, vogliamo proporre delle soluzioni»

Genova - Prosegue la rubrica di Genova Post dedicata al primo anno della giunta Bucci. Dopo Gianni Crivello, Sergio Gambino e Cristina Lodi è la volta di Luca Pirondini, capogruppo in consiglio comunale del MoVimento 5 Stelle. «È molto presto per dare un giudizio definitivo. Certo è che questo sindaco ha fatto molte promesse in campagna elettorale, ma francamente a questi annunci non si vede un riscontro pratico. Tanti annunci, ma pochi fatti».



Diverse le tematiche, la cui gestione è mal digerita dai grillini. «Sul trasporto pubblico - continua Pirondini - ad oggi siamo piuttosto in ritardo, così come con la gestione di Amiu. Un altro tema importante è quello delle mense scolastiche, che francamente ci pare abbia preso una piega poco intelligente. In questo modo si è penalizzato tutte le persone, sia chi pagava bene che chi pagava male».







È stata un'opposizione costruttiva, quella che ha veicolato - giorno dopo giorno - il M5S a scontrarsi con l'amministrazione comunale. «Noi in questo primo anno abbiamo presentato più di 220 documenti, abbiamo fatto più di 50 richieste di commissione e abbiamo presentato più di 100 emendamenti rispetto a quelle che erano le linee del sindaco. Questo è il nostro modo di fare opposizione» sottolinea Pironidini.



Tra l'altro in questo primo anno sono diversi i risultati conseguiti dai pentastellati. «Siamo riusciti a portare a casa risultati importanti come il mantenimento del servizio di emergenza a gas di Iren, che è stato dibattuto in una commissione voluta da noi. Ma ci siamo anche fatti portavoci dell'onoreficienza a cittadino di Genova del giudice Di Matteo, il giudice antimafia più importante in Italia. E poi, continuiamo con la nostra grande battaglia sul Galliera. Un progetto nel quale pian piano va scompararire l'ospedale, a discapito di appartamenti di lusso. Sono progetti che portiamo avanti quasi da soli. Siamo molto orgogiliosi della nostra opposizione, non vogliamo solamente dire cosa non va bene, vogliamo proporre delle soluzioni».