Negate ai grillini due interrogazioni a risposta urgente

Genova - «Oggi in Consiglio comunale ci è stato impedito dal Presidente del Consiglio comunale Alessio Piana di esporre in aula due interrogazioni a risposta urgente» fa sapere il Movimento 5 Stelle in Comune.



«Avremmo voluto interrogarli su due temi importanti, quali il gioco d’azzardo (chiedevamo un parere della Giunta sulla Legge Regionale) e il possibile ampliamento di Carmagnani nel quartiere di Multedo» .



«Oltre a questo già gravissimo episodio anti democratico - prosegue il comunicato grillino - abbiamo chiesto di poter intervenire in aula attraverso l’articolo 55 (espressione di sentimento) per chiedere al vice Sindaco Balleari di chiarire in aula i suoi eventuali rapporti con la massoneria riportati dai giornali odierni. Ma ci è stato impedito anche questo».



«Chi non risponde o addirittura impedisce di formulare domande assolutamente normali in una dialettica democratica o non è in grado di rispondere oppure ha qualcosa da nascondere» conclude la nota.