Il M5S svela: «Lo scivolo in via XX al Comune è costato 130 mila euro»

Genova - È stata la dimissionaria Elisa Serafini a rivelare i costi dell'organizzazione del Costa Zena Festival su richiesta del consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Stefano Giordano.



A spiegare la vicenda lo stesso Giordano, sul proprio profilo Facebook: «Premesso che come Movimento 5 Stelle siamo sempre favorevoli a manifestazioni che attraggano turismo e favoriscano il commercio, crediamo che un evento privato e di promozione aziendale come quello di Costa Crociere avrebbe dovuto autofinanziarsi completamente. L’evento ha portato un bel risultato per quanto riguarda il turismo “mordi e fuggi”, ma a quali costi per le casse del Comune che piangono? Abbiamo chiesto e ottenuto la risposta scritta dall’ex assessore Serafini e abbiamo scoperto che è costato più di 130mila euro tra forniture elettriche e idriche, manodopera, transenne e polizia Municipale. Soldi pagati anche dalle varie partecipate comunali, quali Amiu, Aster e Amt».



I pentastellatti si rivolgono al sindaco Bucci per far sì che Costa Crociere restituisca quei 130mila euro attraverso un investimento sull’abbattimento delle barriere architettoniche in città.