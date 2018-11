Il Pd a Roma con i fiori, Benifei: «Cambiare prima che sia tardi»

Genova - «Sabato 10 novembre sarò a Roma insieme a tanti giovani parlamentari, amministratori e militanti del PD per dare vita a una discussione radicale sulla funzione del Partito Democratico e sul suo futuro»: lo annuncia l'eurodeputato Brando Benifei.



«Un incontro trasversale alle correnti e agli schieramenti del congresso, per mettere al centro i temi fondamentali per il rilancio del PD e il ruolo degli iscritti. Una grande assemblea plenaria in modalità “microfono aperto” per far sentire la nostra voce».



«Oggi il PD deve cambiare prima che sia troppo tardi. È necessario discutere con coraggio di come attrarre nuove energie, di come farle contare davvero, di come dare risposte alla domanda di partecipazione e di rappresentanza delle generazioni che oggi vivono nel PD come nella società una solitudine e un isolamento che non possono più essere tollerati.

Il Partito Democratico non potrà proporsi come autentica forza riformista di sinistra senza rimettere le giovani generazioni al centro della sua agenda politica, fornendo prospettive di emancipazione a una generazione che oggi si rifugia nel voto populista».



«Parleremo di come ridare centralità alla base, difendendo lo strumento del referendum tra gli iscritti (previsto dallo Statuto ma mai utilizzato) e dando risorse ai livelli locali abbandonati a se stessi; parleremo di Europa, e di come rilanciare l’azione delle forze progressiste oggi; parleremo di comunicazione, esplorando la possibilità di veicolare messaggi netti senza cedere alla violenza che vediamo ovunque in questi anni. Stiamo lavorando all’invito di grandi ospiti italiani ed internazionali, che porteranno il contributo delle migliori pratiche della politica europea e della società civile».