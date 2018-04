Il Pd presenta la squadra genovese, Pandolfo: «Giovani e dinamici»

L'età media è di 38 anni, il segretario provinciale: «Al servizio della comunità»

Genova - È tempo di presentazioni in casa Pd. A far gli onori di casa è il segretario provinciale Alberto Pandolfo: «In un momento e in una fase politica delicata per il nostro paese il Partito Democratico c'è e anche a Genova il Pd oggi vara la segreteria provinciale».



Una squadra agile, composta da dieci persone, compreso il segretario. «Abbiamo puntato molto su una segreteria dinamica e giovane dal punto di vista anagrafico». L'età media è infatti 38 anni, un dato in controtendenza che sfata i miti storici di un Pd ad appannaggio di una popolazione in là con l'età. «Ci sono persone che sono disponibili e hanno dato dimostrazione di questo, c'è un dialogo da affrontare con il popolo del Partito Democratico, con gli elettori e le persone che ogni giorno si interrogano sul destino del proprio Paese e della propria città».





Ecco allora la squadra che affiancherà Pandolfo:



Rosaria Augello, Delega ai Diritti;

Alberto Balbi, Delega aòòe Reti e Sapere;

Simone Barbagallo, Delega al Territorio;

Federica Castagnbola, Delega alle Politiche Europee;

Marina Costa, Delega alla Persona;

Simone d'Angelo, Delega allo Sviluppo;

Francesca Gallerani, Delega alla Comunicazione;

Fabio Gregorio, Delega alla Riforma Partito e Innovazione;

Fabio Quartino, Delega all'Organizzazione.





«Il Partito Democratico - sottolinea Pandolfo - ha una grande forza, ci sono tanti segretari di circoli con capacità, ci sono tante persone che si assumono responsabilità di guida del partito in tanti quartieri della nostra città e in tanti piccoli comuni. Questa è la cifra con la quale oggi caratterizziamo la segreteria, quindi persone disponibili a non mettersi un'etichetta ma a lavorare al servizio della propria comunità».