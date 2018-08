Il Pd su Gronda e Terzo Valico: «Opere fondamentali, guai a fermarle»

Genova - «Indietro tutta. L'alleanza gialloverde al Governo ha deciso di bloccare lo sviluppo del Paese e delle sue infrastrutture, scegliendo la via della decrescita, che per la nostra Genova e la Liguria intera significa solo aumentare l'isolamento dal punto di vista dei commerci, delle produzioni, del futuro: nulla di felice. La scelta del Ministro Toninelli di voler rivedere complessivamente, tra le altri grandi opere nazionali, anche il Terzo Valico e la Gronda di Ponente, eventualmente mettendone anche in discussione i progetti e l'esecuzione, ci lascia esterrefatti»: lo hanno affermato Vito Vattuone, segretario Pd Liguria e Alberto Pandolfo, segretario Pd Genova.



«Se confermata, questa decisione significherebbe fermare un cantiere già avanzato e finanziato, come quello del Terzo Valico, e un'opera su cui si è conclusa la Conferenza dei servizi e i cui cantieri dovrebbero iniziare ad essere aperti in autunno, come la Gronda.

Due infrastrutture che il nostro territorio aspettava da decenni e che i Governi di centrosinistra, in sinergia con le amministrazioni locali, le categorie e le parti sociali, erano riuscite a sbloccare - hanno proseguito - Oggi tutto questo impegno potrebbe essere spazzato via dal pregiudizio e dall'assoluta mancanza di visione del Governo: un cambiamento, certo, ma in peggio per l'economia e il nostro territorio. E di certo le rassicurazioni sul tema da parte del sottosegretario Edoardo Rixi non sono sufficienti a placare i nostri timori».



«Come Partito Democratico ci opporremo con tutte le forze contro questa scelta e per salvare dall'isolamento la nostra terra. Lo faremo nelle istituzioni e nella società, coinvolgendo il mondo del lavoro e dell'industria, in maniera trasversale, perché in gioco è il futuro di Genova e della Liguria. A questo proposito ricordiamo positivamente, qualche anno fa, la grande mobilitazione della città, con un corteo che da piazza De Ferrari arrivò alla Prefettura per sollecitare la realizzazione del Terzo Valico. Nonostante i passi avanti fatti da quel luglio 2011, con cantieri già avviati come quelli appunto del Terzo Valico, probabilmente, in questo momento, è necessaria una nuova mobilitazione di quel genere. Oggi come ieri occorre una risposta decisa e coesa da parte di Genova e della Liguria», hanno concluso.



«Le dichiarazioni del Ministro Toninelli di rivedere, senza escludere l'ipotesi di stoppare, opere fondamentali per la nostra città come Gronda di Ponente e Terzo Valico mettono in serio pericolo il futuro della nostra città e regione - ha dichiarato Cristina Lodi capogruppo Pd Comune di Genova - Già a marzo, in Consiglio comunale, era stata approvata ad ampia maggioranza una mozione per il completamento del Terzo Valico, documento che impegnava sindaco e giunta a monitorare e a promuovere in tutte le sedi la realizzazione di quest'opera e a diffondere, in merito, campagne informative rivolte ai cittadini. Oggi più che mai questo impegno è fondamentale. Il Gruppo consiliare del Pd è pronto a fare la sua parte per difendere il futuro di Genova e dei genovesi e, se necessario, chiamerà in aula tutta la società civile a sostegno di queste due infrastrutture fondamentali».