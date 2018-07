Il San Martino `rifiuta` un medico palliativista: «Perché?»

I consiglieri Putti e De Benedictis: «Perché questo silenzio dopo due mesi?»

Genova - È stata avanziata quest'oggi in consiglio comunale un'interrogazione congiunta dai consiglieri De Benedictis e Putti per capire il motivo per cui l'ospedale San Martino abbia rifiutato il supporto di un medico palliativista dall'associazione Gigi Ghirotti. «Due mesi di silenzio sono stati veramente tanti, adesso bisogna fare qualcosa» anticipa Franco De Benedictis. «Il sindaco è responsabile della salute di tutti i cittadini. Perché l'ospedale San Martino non ha risposto a questa offerta? Perché questo silenzio dopo due mesi?» si interroga il consigliere.



«Il tema di cui si parla è un tema difficile - aggiunge Paolo Putti -, perché i medici palliativisti hanno il compito di accompagnare le persone e le famiglie alla morte. Secondariamente, si scrive e non si riceve neanche una risposta. Non si capisce il motivo per cui il San Martino abbia rifiutato il supporto di avere una persona a titolo gratuito».



A rispondere agli interrogativi esposti in aula rossa l'assessore alle Politiche Socio-Sanitarie, Francesca Fassio: «Tutti noi conosciamo il lavoro che fa la Gigi Ghirotti, svolgendo un'attività di primaria importanza. Sappiamo perfettamente l'importanza del loro sostegno. Non possiamo far altro che raccogliere l'istanza, scusandoci di non essere riusciti nel frattempo a indire una commissione per tempo. Sarà mia cura colmare questo vuoto, portando la questione all'assessore regionale Viale. Faremo in modo di parlare con la Asl, per far sì che si possa riaprire il bando e quel posto venga finalmente aggiudicato».