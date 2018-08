Il sindaco Marco Bucci ha ricevuto Enrico Silvestro Ravera, presidente del Tribunale di Genova

Genova - Questa mattina il sindaco Marco Bucci ha ricevuto nel suo ufficio di rappresentanza il neo presidente del Tribunale di Genova Enrico Silvestro Ravera. All’incontro, svoltosi nella massima cordialità, hanno preso parte anche il segretario generale del Comune Antonino Minicuci, il direttore della segreteria generale Vanda Puglisi, il capo di gabinetto Marco Speciale, il consigliere delegato all’Avvocatura e affari generali Federico Bertorello e i rappresentanti dell’avvocatura del Comune.



Tra i vari temi affrontati, particolare attenzione è stata rivolta a quello della razionalizzazione degli uffici comunali utilizzati dal Ministero della Giustizia con l’obiettivo di trovare soluzioni per accentrarli in un’unica zona rendendoli più funzionali e utiizzabili per l’utenza.



«Ottimizzare gli spazi e gli uffici è uno dei modi migliori per agevolarne la fruizione da parte dei cittadini – spiega Federico Bertorello, consigliere delegato all’Avvocatura e affari generali -. Quello di oggi è stato un appuntamento assolutamente positivo che avrà un seguito a settembre. In quella occasione avvieremo un tavolo di lavoro con tutti i soggetti coinvolti, compreso il Ministero, per portare avanti questo progetto che servirà a risolvere le attuali carenze strutturali del palazzo di piazza Portoria».