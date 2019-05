Il tour di Benifei a Genova

Genova - Proseguono gli impegni elettorali dell’Onorevole Brando Benifei, candidato alle Elezioni Europee per il Partito Democratico nella Circoscrizione Nord Ovest, che nella giornata di sabato 18 maggio sarà a Genova.



Alle 9.15 sarà a Genova, in Corso de Stefanis per un volantinaggio al mercato di Marassi.



Alle 10 si sposterà a San Fruttuoso per incontrare i cittadini al mercato in Piazza Terralba



Alle 11.15 sempre a Genova, al Circolo PD Sampierdarena in Via Antonio Cantore 52, parteciperà ad un appuntamento della Festa dell’Europa. Dialogherà insieme ad Angelica radicchi, candidata del PD alle elezioni europee, e Gianni Cuperlo.



Alle 12.15 porterà un saluto al circolo PD Cornigliano



Alle 12.40 sarà in via Sestri per incontrare i cittadini al gazebo PD.



Alle 13 si sposterà al circolo PD Prà "F.lli Meldi", in via Fusinato 52R, per un pranzo con Gianni Cuperlo.