Il web insorge con Casalino: «Al GF bastava il telefono per rispedirlo a casa»

L'audio choc del portavoce di Conte ha creato malumori a Genova

Genova - Prima l’audio choc, trasmesso da "Il Giornale" questa mattina. Poi le

scuse del protagonista, Rocco Casalino. «Alcuni giornali stanno strumentalizzando la tragedia di Genova…» ha sottolineato il portavoce del premier Giuseppe Conte.



Ma prima il doveroso mea culpa: «Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova».



Una presa di posizione che non è andata giù a tanti genovesi, che ora ne chiedono le dimissioni. «Potete avvisare Casalino che anche le 43 vittime del crollo di Ponte Morandi di #Genova hanno saltato il Ferragosto?» si domanda Badu su Twitter.



«Rimpiango i tempi in cui Rocco Casalino era al Grande Fratello. Almeno lì potevi prendere in mano il telefono e rispedirlo a casa sua» commentano altri.



