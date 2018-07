Ilva, Cisl: «Dopo 40 giorni ancora risposte generiche dal governo»

Genova - «L'allungamento del commissariamento è stato un errore, si continua a perdere tempo prezioso e i livelli di sicurezza dei siti sono sempre più carenti. Ricordo che da quando c'è la gestione commissariale sono aumentati gli infortuni e le morti. Oggi le cose dette al tavolo dal ministro Di Maio sono state molto generiche, è stata una semplice informativa. Il fatto è che dopo 40 giorni dall'insediamento, il Governo ha palesato ancora la necessità di studiare le carte per avere un quadro dettagliato»: lo ha dichiarato Alessandro Vella, segretario generale della Fim Cisl Liguria.



Richieste - «Il Ministro ha parlato di generiche richieste all'azienda per fare di più su

fronte ambientale, tecnologico e su occupazione ma senza spiegarle nel merito - ha proseguito - Per quanto riguarda il tema dell'ambiente, va bene che si voglia fare meglio, ma le prescrizioni dell'AIA sono le più rigide oggi esistenti in Europa in termini di sicurezza e ambiente, quindi sarebbe bene capire cosa intenda il Ministro quando dice "fare di più". Mentre su occupazione per noi resta fondamentale avere garanzie occupazionali per tutti i lavoratori dei siti, e queste ancora non sono arrivate; soprattutto perché il ministro Di Maio ha di nuovo dribblato la domanda delle domande, e cioè se si sta lavorando per l'ambientalizzazione del sito e il suo rilancio industriale e produttivo, o se ha intenzione di chiudere per fare altro».