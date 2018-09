Ilva, gaffe del Ministero dello Sviluppo Economico: convocato il sindaco sbagliato

Dal Mise anziché Marco Bucci hanno erroneamente convocato il suo omonimo predecessore Marco Doria

Genova - Una "piccola" svista del Ministero dello Sviluppo Economico sta diventando virale sul web.



Una svista virale - In questi giorni di fermento per l'arrivo del tanto atteso Decreto Genova tutto è caotico: forse è per questo che anche il Ministero dello Sviluppo Economico alla fine è inciampato in una "piccola" gaffe, diventata virale sul web in pochissimo tempo.

A quanto pare, infatti, anziché l'attuale sindaco di Genova Marco Bucci, il Mise ha convocato oggi a Roma - per una riunione per il rinnovo degli ammortizzatori sociali e dei lavori di pubblica utilità per i cassintegrati dell'Ilva di Cornigliano - il suo omonimo predecessore. Oltre al governatore della Liguria Giovanni Toti, infatti, nel documento inviato a Genova figura anche "il sindaco Marco Doria". Peccato solo che già dal giugno 2017 l'incarico sia passato nelle mani dell'attuale primo cittadino - a quanto pare non molto noto - Marco Bucci.



È proprio il caso di dirlo: «Sono il sindaco, veda un po' lei».