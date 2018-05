Ilva, Pd: «Vicini ai lavoratori dopo la morte di un giovane operaio a Taranto»

Genova - «Solidarietà e vicinanza ai lavoratori dell'Ilva che oggi a Genova hanno promosso uno sciopero dopo l'ennesima e tragica morte di un operaio, avvenuta ieri nello stabilimento di Taranto. La sicurezza sul posto di lavoro deve essere una priorità per tutta la politica»: lo ha dichiarato Gruppo consiliare PD Comune Genova.



«Recentemente, su proposta della Conferenza capigruppo, in Comune a Genova è stato approvato dal Consiglio un Ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a farsi parte attiva presso le istituzioni preposte affinché siano effettuati un attento controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro, e si attivi un maggiore coordinamento tra gli organismi che si occupano di questi controlli - ha proseguito - Purtroppo la cronaca di questi giorni, anche in Liguria, conferma l'urgenza per la politica tutta di affrontare questa tematica in maniera concreta. Lo faremo anche attraverso un incontro su questa problematica che organizzeremo a breve come Gruppo consiliare PD, con l'obiettivo di individuare gli interventi più urgenti da mettere in atto. Basta morti bianche: lavorare in sicurezza è un diritto inalienabile».