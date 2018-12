Indennità, Salvatore: «Accolti i nostri emendamenti a favore degli abitanti della zona arancione»

Genova - Il MoVimento 5 Stelle, in IV Commissione a margine del Consiglio Regionale, porta a casa un'altra vittoria: votato all'unanimità la proposta di emendamento della legge PRIS del MoVimento 5 Stelle, che di fatto riconosce un'indennità agli abitanti della zona arancione confinante con la cosiddetta zona rossa.



«Il percorso iniziato con la proposta di emendamento della legge PRIS del MoVimento 5 Stelle, approda oggi in Aula con una vittoria: siamo riusciti a legiferare facendo sì che sia riconosciuta un'indennità agli interferiti della zona immediatamente prospiciente la zona rossa, che saranno danneggiati durante i lavori per la ricostruzione del ponte Morandi. Questo è un riconoscimento importante e siamo orgogliosi di aver conseguito il risultato all'unanimità insieme ai colleghi di tutte le forze politiche. Ora bisogna lavorare per reperire le risorse necessarie con nuove ulteriori misure da parte del Governo, in attesa soprattutto della perimetrazione della zona arancione da parte del commissario Bucci».