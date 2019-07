Infrastrutture, Rixi: «La minigronda è una non scelta»

Genova - «La minigronda è una non scelta, tirata fuori da chi non vuole fare un'infrastruttura indispensabile per Genova e per tutto il Nord Ovest. Il progetto, che da un anno è in attesa dell'ultimo e definitivo via libera da parte del Mit, è stato condiviso da tutte le istituzioni locali, associazioni e imprese del territorio»: lo ha dichiarato il responsabile nazionale Lega Edoardo Rixi.



«Pensare di non fare il bypass tra Voltri e Bolzaneto significherebbe togliere il beneficio di separare il traffico pesante diretto fuori regione da quello cittadino. Fare la gronda, col progetto approvato dal territorio, anche con possibili migliorie, è l'unica strada per dare respiro alla viabilità ordinaria, a quella attuale e ossigeno ai traffici portuali», ha concluso.