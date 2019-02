Inno di Mameli in sala rossa, la mozione passa ma il consiglio comunale si spacca

Genova - Una mozione per modificare il regolamento del consiglio comunale e far sì che - prima di ogni seduta - sia eseguito l'Inno di Mameli in sala rossa «per conferire solennità e senso di patriottismo»: una proposta che sarebbe potuta sembrare "ispirata" quella del consigliere Franco De Benedictis (Direzione Italia), ma che in realtà ha dato origine a non poche discussioni.



Approvata - Alla fine la mozione è passata con 18 voti favorevoli e 16 contrari, ma le spaccature sono state parecchie anche all'interno della stessa maggioranza. Dopo qualche iniziale battuta sulla questione, sono arrivate le prime critiche: la capogruppo del Pd Cristina Lodi, ad esempio, ha chiesto di inserire un ordine del giorno che accoppiasse la votazione della mozione sull’inno all’abolizione del registro delle famiglie, mentre i leghisti Francesca Corso e Davide Rossi - disattendendo le disposizioni della capogruppo Lorella Fontana - hanno scelto di astenersi dal voto, non senza essere alla fine "rimproverati" anche dal sindaco. Anche consiglieri del M5S hanno voluto sottolineare che alcune loro mozioni su tematiche più "di rilievo" non hanno avuto la possibilità di essere calendarizzate prima di mesi, mentre nel caso dell'Inno la discussione si è svolta a poche settimane dalla sua presentazione.