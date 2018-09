Isola del Cantone, M5S: «Da Città Metropolitana stop al Biodigestore»

Genova - «Da Città Metropolitana arriva lo stop definitivo al progetto di Biodigestore di Isola del Cantone. Una grande vittoria per tutta la comunità, che arriva dopo anni di battaglie, a livello istituzionale e sul territorio, a cui il MoVimento 5 Stelle Liguria ha sempre contribuito attivamente, schierandosi a favore di comitati e cittadini contro quello che sarebbe stato un danno ambientale con pochi precedenti»: così in una nota il MoVimento 5 Stelle Liguria.



«Questa mattina Città Metropolitana ha negato formalmente l'autorizzazione al progetto, chiudendo così definitivamente il procedimento in atto. Ciò rappresenta una vera e propria pietra tombale sul progetto, così com'era stato pensato e concepito. La decisione di Città Metropolitana conferma la recente bocciatura da parte di Ferrovie, che non aveva concesso la deroga a costruire l'impianto dentro la fascia di rispetto ferroviaria - aggiunge - Se non di fine della partita, di sicuro si può parlare di una vittoria fondamentale per chi ha a cuore Isola del Cantone e il suo meraviglioso territorio e una sconfitta, ci auguriamo definitiva, per i promotori di un progetto tanto inutile quanto devastante. Oggi è un giorno di festa. Da domani continueremo a vigilare con altrettanta attenzione per continuare a salvaguardare cittadini e territorio».