L´ambasciatore del Kazakistan in visita a Palazzo Tursi

Genova - Il diplomatico kazako, accompagnato dal Console onorario per la Liguria Stefano Franciolini, è arrivato alle 14 a Palazzo Tursi dove è stato accolto dal Vice Sindaco con il quale si è intrattenuto per un colloquio dai toni cordiali.



L'ambasciatore e il vice sindaco hanno toccato svariati temi, spaziando dagli investimenti economici nei rispettivi Paesi agli scambi studenteschi. All'incontro hanno partecipato – oltre al già citato console onorario – il dirigente di Regione Liguria Alberto Pellissone (Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure) e Matteo Mangiarotti, esperto in mercati internazionali.



La visita genovese di S.E. Sergej Nurtayev, che in mattinata ha visitato l'IIT (Istituto italiano di tecnologia), è proseguita nel pomeriggio con incontri a Liguria Digitale e in Camera di Commercio.