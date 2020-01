L´assemblea nazionale Anci a Genova nel 2021

Genova - Per tre giorni, Genova diventerà una sorta di capitale d’Italia. A novembre 2021 la città ospiterà l’assemblea nazionale di Anci, l’associazione nazionale del Comuni. Lo ha deciso il consiglio nazionale di Anci, che si è riunito a Roma, e che ha stabilito all’unanimità e tra gli applausi di assegnare l’assemblea a Parma nel 2020 e a Genova nel 2021. Era stato il sindaco Marco Bucci, che è anche presidente di Anci Liguria, a proporre Genova come sede dell’assemblea nazionale.



Si tratta di un appuntamento importante è che darà visibilità alla città: per tre giorni i sindaci di moltissimi Comuni italiani si riuniranno per discutere in tavole rotonde con esponenti della finanza, dell’industria, della società civile. La passata edizione, che si è tenuta ad Arezzo, ha visto novemila partecipanti in tre giorni, cento giornalisti accreditati, gli interventi sono stati aperti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e da diversi ministri.



L’ultima volta che Genova ospitò l’assemblea nazionale di Anci fu nel 2004.