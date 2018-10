L’assessore alle Pari Opportunità Viscogliosi alla Festa dei Nonni

Genova - L' assessore alle pari opportunità del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, ha preso parte, in rappresentanza del Sindaco, alla manifestazione promossa dal Comitato genovese dell'Unicef in occasione della giornata dedicata alla festa dei nonni. L'iniziativa si è svolta questa mattina nel Parco dell'Acquasola dove sono stati esposti disegni ed elaborati che i bambini delle scuole primarie genovesi hanno dedicato al tema rapporto nonni-bambino.



«La giornata della festa dei nonni è importante - ha detto l’assessore Viscogliosi, rivolgendosi ai bambini - per ricordarci di averne rispetto tutto l’anno. Bisogna avere grande considerazione, e mai indifferenza, verso queste persone così importanti per tutti, tutti i giorni dell’anno».



Scopo della ‘giornata’ - istituita ufficialmente dal Parlamento nel 2005 – è infatti ribadire il ruolo fondamentale che la figura dei nonni rappresenta per la famiglia e la società.



L’edizione 2018, lanciata da Unicef con l’iniziativa "Adotta un nonno con una Pigotta", è stata studiata anche per avvicinare i bambini ai nonni soli, nelle case di cura, regalando loro una delle famose Pigotte, le bambole realizzate a mano dai volontari.



All’iniziativa, oltre al presidente del Comitato Unicef Franco Cirio, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni preposte alla sicurezza: Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardia di Finanza e Guardia Costiera.