L’assessore Viscogliosi ritira il `Premio Civilitas` assegnato a Genova

Genova - L'assessore alle Pari Opportunità Arianna Viscogliosi martedì 6 novembre alle 16, in rappresentanza del Sindaco Marco Bucci, sarà a Conegliano Veneto dove avrà luogo la cerimonia ufficiale di consegna del Premio Civilitas nazionale, assegnato per il 2018 "alla Città di Genova che, con forza e coraggio, si sta rialzando dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi".



Giunto alla 24ma edizione, il Premio Civilitas nazionale viene riconosciuto a soggetti e comunità che, nelle più diverse circostanze, "si sono particolarmente distinti nel sociale o hanno rappresentato (e rappresentano) specifici esempi di impegno profondo per la rinascita e la promozione di valori espressi da un territorio, in un panorama che travalica decisamente i confini regionali se non addirittura nazionali".



«Genova sta dimostrando una grande resilienza – sottolinea l'assessore Viscoglosi –perché non si è lasciata sopraffare da un evento tragico che oltre a mietere vittime ha di fatto spezzato la città in due. L'Amministrazione insieme alla cittadinanza stanno rispondendo efficacemente alle sfide che quotidianamente vanno intraprese per risolvere le criticità. Un esempio di buona gestione della cosa pubblica per l'intero Paese».



Nel corso degli anni, hanno ricevuto il Premio Civilitas, tra gli altri: Elio Toaff Padre Nicola Giandomenico del Sacro Convento di Assisi; Rita Levi Montalcini, la Protezione Civile, i Cittadini dell'Isola di Lampedusa. Il premio è promosso dall'Associazione Dama Castellana di Conegliano Veneto.