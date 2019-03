La consigliera Lilli Lauro per la prima volta allo spettacolo dei politici genovesi

Genova - "Anemmu a Zena", si chiama così lo spettacolo di beneficenza nato quasi vent’anni fa nel Tigullio e che - quest’anno - debutta a Genova per raccogliere fondi in favore della zona colpita dal crollo del Ponte Morandi. Prima volta a Genova (l'appuntamento è fissato per sabato 23 marzo alle 21 al Teatro della Corte) e prima volta sul palco in occasione dello spettacolo anche per la consigliera regionale Lilli Lauro.



«Questa volta reciterò anche io - ha detto la consigliera Lauro nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in Sala della Trasparenza - ma l'aspetto per il quale ringrazio, con il cuore, tutti i sindaci sta nel fatto di aver scelto Genova come location per la rappresentazione teatrale. Tuttavia desidero sottolineare come l'organizzazione abbia voluto allargare i confini dell'introito della manifestazione anche al Centro Ovest e non soltanto alla Val Polcevera, questo è sicuramente il modo più intelligente di fare beneficenza. L'area colpita da quella tragedia che è stata il crollo del Ponte Morandi è purtroppo molto ampia e coinvolge due municipi della nostra Città. Abbiamo bisogno di sostenere i commercianti e i cittadini. Per questo grazie agli organizzatori e grazie ai sindaci, ai consiglieri e a tutti coloro che partecipano a questa divertentissima commedia votata da sempre a fare del bene».