La giunta cambia, le dimissioni di Fanghella fan parlare. L´ex Assessore: «Grato al Sindaco, nessuna polemica»

Genova - «Sono grato al sindaco Bucci e lo ringrazio dell'opportunità incredibile che mi ha dato in questi due anni di lavoro conferendomi un incarico che ho svolto con grande impegno e che mi ha consentito anche di crescere dal punto di vista professionale»: queste le parole dell'ormai ex-Assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella, che solo lo scorso venerdì ha rassegnato le proprie dimissioni.



Il commento finale - «L'intento polemico che mi è stato attribuito in un'intervista rilasciata oggi al Secolo XIX è quanto di più difforme e distante da me e dalle ragioni delle mie dimissioni. Ho dato un taglio molto tecnico al mio mandato, trascurandone probabilmente in parte l'aspetto più politico: resto comunque a disposizione del mio partito, la Lega, che, insieme con il sindaco Bucci, mi ha dato l'opportunità di fare un'esperienza, forse, unica nella mia carriera professionale. Rimango inoltre disponibile all'ascolto dei miei concittadini e a servizio della città di Genova per un contributo fattivo nell'ambito delle mie competenze».