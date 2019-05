Lagaccio, mozione approvata: l´area giochi di via Bartolomeo Bianco sarà realtà

Genova - La maggioranza del Consiglio comunale ha approvato ieri la mozione della Lega - il cui primo firmatario è il Consigliere delegato agli Affari legali del Comune di GenovaFederico Bertorello - per finanziare la realizzazione dell'area giochi inclusivi nel quartiere del Lagaccio.



La proposta - «L'area del Lagaccio, peraltro già individuata nel programma del sindaco Bucci come zona per la realizzazione della "Valletta dello Sport", è da tempo oggetto di attenzione a seguito della candidatura della città a capitale europea dello sport. Attualmente, questa zona versa in uno stato di abbandono e degrado con la presenza di rifiuti ingombranti lungo i tratti viari, che non si conciliano con gli impianti sportivi già esistenti. La valorizzazione del quartiere, pertanto, farebbe da volano per la successiva creazione di un'area giochi inclusivi in via Bartolomeo Bianco», ha infatti dichiarato ieri Bertorello. «Questa mozione - spiega - va a consolidare la mia iniziativa consiliare in sede di approvazione del bilancio quando, con un'ordine del giorno, avevo impegnato la giunta a destinare una somma sufficiente, attraverso il piano triennale dei lavori pubblici, per dare avvio ai lavori. In questo modo ho voluto chiedere che venisse dato un seguito a tutti i documenti già approvati, lavorando contestualmente con Amiu, che si è già impegnata a sostenere i costi della progettazione esecutiva nell'ambito della collocazione dell'isola del riciclo, negli spazi oggi occupati dal centro sociale Tdn. Obiettivo è di mettere tutto a sistema, trovare i fondi e dare quindi avvio anche al progetto dell'area giochi inclusivi per i bambini disabili. Ci tengo, infine, a ringraziare l'assessore Fanghella che ha recepito fin da subito l'importante funzione sociale che potrà avere questa nuova area».