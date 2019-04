Lavoro, arriva il `Progetto dopodomani`: ecco come la Liguria punta a far incontrare domanda e offerta

Genova - «L'università è coinvolta perché abbiamo lo stesso obiettivo: orientare i giovani e allo stesso tempo acquisire i dati relativi all'occupazione, cercando di prevedere quali saranno le previsioni della situazione del mercato del lavoro nel prossimo futuro». Un progetto ambizioso, ma non per questo impossibile. Tutt'altro.



L'Università - Oggi in Camera di Commercio è stato presentato il "Progetto dopodomani", finalizzato a far incontrare domanda e offerta per agevolare da un lato le aziende liguri a trovare figure occupazionali adeguate alle proprie necessità e dall'altro l'Università e i suoi studenti a formare tali figure ad hoc per i settori specifici a cui aspirano. «È difficile per chi si iscrive adesso all'Università» spiega il Rettore dell'Università degli studi di Genova Paolo Comanducci, «anche perché sappiamo che ci sarà un implemento dal punto di vista tecnologico ma non abbiamo ancora vere e proprie certezze. Molti settori ad oggi risultano ancora meno attraenti perché considerati "poco digitali", come ad esempio quello dell'ingegneria elettrica: proprio per questo, la protezione di queste strutture è uno dei compiti dell'industria 4.0, quella in cui ci prevediamo ci sarà uno sviluppo maggiore in futuro». Per quel che concerne le facoltà "più classiche"» continua Comanducci «anche se la nostra società ad oggi risulta più improntata verso l'innovazione, non bisogna dimenticare che alla sua base c'è anche e anzitutto la comunicazione. Proprio per questo, le facoltà umanistiche in tal senso hanno ancora molto da dire. Un esempio di quella che può essere una collaborazione proficua tra innovazione e comunicazione all'interno della nostra Università è rappresentato dalla facoltà di Digital Humanites, in cui scienza pura e scienza umanistica vengono unite, e che tutti riteniamo possa avere un grande futuro».



La Regione - «Probabilmente la cosa fondamentale oggi è far incontrare domanda e offerta in Liguria» spiega l'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino. «Questo progetto in tal senso risulta essere molto ambizioso, perché punta ad anticipare il momento della formazione all'università prevedendo quello che potrebbe essere il mercato del lavoro nel prossimo quinquennio. Siamo consci che oggi in Liguria - soprattutto per quel che concerne determinate mansioni - sia difficile far incontrare offerta e domanda, ma siamo fiduciosi. Ovviamente questo progetto in sé non garantisce lavoro, perché non offre posti nel concreto, ma - sapendo che il mondo del lavoro è in evoluzione e presto sorgeranno e si svilupperanno sia vecchie che nuove professioni - proprio per questo noi cercheremo di aiutare l'università a fare avvicinare i giovani al mercato del lavoro nella maniera più proficua possibile». «Genova in questo momento ha subito un calo notevole degli esercizi commerciali» conclude Berrino, «e lo stesso la Liguria, ma, appunto, il commercio e il mondo del lavoro si stanno evolvendo: la stessa implementazione del turismo aiuterà a sviluppare nuovamente anche il commercio, perché non esiste turismo senza commercio».

«Quella di avvicinare domanda e offerta è una necessità che abbiamo riscontrato negli incontri con le aziende, che ci hanno manifestato una difficoltà importante nella ricerca delle figure professionali da loro richieste» aggiunge, poi, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. «In un contesto come quello attuale, ci siamo dunque chiesti se domanda e offerta potessero effettivamente avvicinarsi in qualche modo, e abbiamo finito per decidere di favorire questo processo studiando ad hoc questo progetto, improntato su tre fronti: istruzione, lavoro e sviluppo economico. Da questa collaborazione speriamo di poter rilevare dalle aziende dei dati statistici tali da vedere quali siano effettivamente le figure più richieste, dunque andremo a lavorare sull'università: se riscontreremo delle discrepanze, lavoreremo col MIUR per risolvere. Il tavolo sarà annuale». «Tra le discrepanze maggiormente riscontrate» aggiunge «sono ad esempio quelle degli ingegneri meccanici, periti meccanici e meccatronici mancano, che nel caso specifico del polo industriale di Savona vengono cercate a Torino piuttosto che sul territorio: questo è piuttosto preoccupante. Cercheremo di trovare i dati necessari e di analizzarli per poi trovare delle soluzioni, perché la crisi occupazionale già è preoccupante, e se i riscontri con la formazione universitaria non ci sono o sono scarsi bisogna agire subito».

Stando agli studi effettuati finora, il 65% dei ragazzi farà un lavoro che oggi non esiste ancora: per questo il progetto parte dal dopodomani, perché «far incontrare offerta e richiesta formativa è importante a tutti livelli» afferma l'assessore regionale all'Istruzione Ilaria Cavo. «Come formazione professionale lo stiamo già facendo, ma dobbiamo lavorare sull'Università. In questo modo potremo programmare la richiesta e vedere come cambiare, ampliare e implementare l'offerta formativa in maniera specifica e mirata, e soprattutto capiremo su cosa agire maggiormente in funzione delle figure professionali richieste dal mercato del lavoro».