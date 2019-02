Genova - «La lunga emorragia di posti di lavoro che colpisce Genova trova un silenzio assordante da parte della Giunta Bucci. È evidente che il crollo del Ponte Morandi ha determinato un peggioramento complessivo dell'economia della città su una situazione mai affrontata dalla maggioranza»: lo ha dichiarato la capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Cristina Lodi.



«A luglio 2018 Bucci annunciava l'arrivo di 30 mila nuovi contratti sul territorio del Comune nei prossimi anni ma forse parlava di un'altra città. Martedì in consiglio comunale presenterò una interrogazione al sindaco per chiedere un tavolo genovese urgente con organizzazioni sindacali e associazioni di categoria per parlare di lavoro e per chiedere interventi straordinari e l'applicazione del Decreto Genova».