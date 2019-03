Lega Nord, nasce il nuovo organigramma dei giovani del Carroccio

Genova - Cambio organizzativo all’interno della Lega Giovani a Genova e Provincia. Fabio Ariotti, Coordinatore Provinciale dei giovani leghisti, dichiara: «Le europee sono la più grande sfida per il futuro di noi giovani. In questi mesi, con svariate iniziative, siamo stati impegnati ad accogliere tutte le nuove richieste di adesione al nostro movimento ed è giunto il momento, da un lato di responsabilizzare i più giovani che hanno dimostrato impegno e costanza sacrificando spesso il loro tempo libero per l’impegno politico, dall’altro non far venire meno proprio in questi mesi ciò che caratterizza da sempre la Lega e il suo movimento giovanile, ossia la presenza sul territorio e l’ascolto dei Cittadini. Il modello del giovanile della Lega si è rivelato di successo ed è anche stato studiato all’estero. La nostra autonomia all’interno della Lega stessa consente una libertà di azione e di espressione delle proprie idee che ha permesso in passato la formazione degli attuali leader della dirigenza del partito».



«Il nuovo organigramma sarà quindi composto da: Gabriele De Simone (Vicecoordinatore Provinciale e Responsabile Scuola e Università), Marco Ghisolfo (Segretario Organizzativo e Responsabile Social Networks, Comunicazione e Formazione), Giorgio Viale (Tesoriere e Responsabile Cultura e Iniziative elettorali). Mentre a livello Municipale il gruppo giovanile si avvarrà dell’impegno di: Marco Ghisolfo (Responsabile Municipio I Centro Est e Municipio III Bassa Val Bisagno), Guglielmo Menduni (Responsabile Municipio II Centro Ovest e Municipio V Valpolcevera), Gabriele De Simone (Responsabile Municipio VI Medio Ponente), Luca Bozzo (Responsabile Municipio VII Ponente), Giorgio Viale (Responsabile Municipio VIII Medio Levante) e Stefano Pagano (Responsabile Municipio IX Levante)».