Linea Genova - Milano, migliorata la puntualità a gennaio

Genova - Treni più puntuali a gennaio nelle fasce orarie maggiormente usate dai pendolari sulla relazione Genova - Milano. Lo ha comunicato Trenitalia nel corso di una riunione indetta in settimana a Milano da Regione Liguria a cui hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni pendolari, i vertici del Gruppo FS Italiane e l'assessore ai trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino per esaminare le maggiori criticità riscontrate negli ultimi mesi.



Risultati - «Sono molto soddisfatto - ha detto Berrino - per questo focus ad alto livello con i vertici del Gruppo FS, sulla situazione della Milano - Genova. Buoni i risultati di gennaio, attendiamo ulteriori miglioramenti a cominciare dalla sostituzione dei treni»



Azioni - I risultati conseguiti nel mese di gennaio sulla puntualità dei treni Intercity (14% in più di puntualità in direzione di Milano, 20% in direzione di Genova) sono un buon segnale e un riscontro dell'efficacia delle azioni intraprese, che dovranno continuare nei prossimi mesi. In particolare, a seguito delle richieste della Regione, Trenitalia sta approfondendo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di committente, la possibilità di sostituire entro l'inizio dell'estate i locomotori dei treni InterCity con locomotive più performanti. Ciò garantirebbe un aumento dell’affidabilità e un miglioramento delle qualità del servizio.



Esigenze - Infine, è in fase avanzata uno studio per aggiungere una coppia di treni regionali sulla relazione Genova - Milano in una fascia oraria compatibile con le esigenze dei pendolari: la soluzione potrebbe essere resa operativa nei prossimi mesi. È stata fissata una nuova verifica alla fine di maggio sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese, in vista dell'avvio della stagione estiva.