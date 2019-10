Lodi: «Una commissione per definire il futuro del Palasport, finalmente»

Genova - «Dopo una recente richiesta inevasa, si riunirà finalmente una commissione consiliare dedicata al futuro del Palasport»: lo dichiara Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova, a seguito della risposta dell’assessore Piciocchi alla sua odierna interrogazione a risposta immediata per definire l’uso a cui sarà destinato.



«I recenti articoli usciti sulla stampa locale hanno annunciato un percorso avviato tra il Coni e l’Amministrazione Comunale rispetto al progetto preliminare, immaginando il coinvolgimento di 11 discipline sportive. Riteniamo che il Palasport debba mantenere anche la sua vocazione sportiva e quindi tornare a ospitare eventi e attività sportive - continua - Siamo convinti che il Coni debba essere messo in condizione di continuare a dare un contributo determinante in questa direzione, al servizio della città, come ha sempre fatto. La commissione annunciata in Consiglio comunale porterà chiarimenti sulle modalità di coinvolgimento del Coni e all’uso di uno spazio così prestigioso come il Palazzetto dello Sport di Genova».