Lunardon: «Per Toti nuovo ponte in 14 mesi ma ieri non sapeva le tempistiche»

Genova - «Il Presidente Toti, oggi all’inaugurazione del Salone Nautico, ha detto che entro 14 mesi i genovesi vedranno il nuovo Ponte e cioè al massimo due mesi dopo il prossimo Salone, sostenendo che questo deve essere l’impegno di tutte le istituzioni. Mi auguro sinceramente che sia così, ma solo ieri, alla stessa domanda sui tempi del ponte, il governatore rispondeva che non era in grado di stimarli, perché allo stato non è nota neppure la tecnica di demolizione»: lo ha dichiarato Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.



«Registro che il decreto non è ancora stato pubblicato, che il nome del commissario non c’è, che non è noto neppure chi farà il ponte né si sanno con quali procedure e con che modalità si faranno le demolizioni. Così come non è ancora chiaro a chi andrà la concessione e quindi chi sarà il soggetto attuatore dell’intervento. Direi che ce n’è abbastanza per dire che bisogna finirla con questo balletto di date e offrire finalmente certezze alla comunità genovese. Non è alimentando illusioni che si risolve questo enorme problema, ma con fatti e impegni vincolanti. Quelli che purtroppo ancora mancano ha concluso.