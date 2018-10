Lunardon: «Toninelli non incontra i lavoratori edili»

Genova - «Il ministro Toninelli non incontra i lavoratori edili in presidio all’aeroporto di Genova. È l’ennesima vergogna di un ministro inadeguato al ruolo»: lo ha dichiarato Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria.



«Questi i danni prodotti dal ministro Toninelli nell’ultimo mese e mezzo: ha scritto un decreto di cui si vergogna anche lui; ha bloccato il finanziamento del quinto lotto del Terzo Valico mettendo a rischio i 2000 lavoratori del cantiere, più quelli dell’indotto; ha impedito l’anticipo delle risorse già deliberate dal Cipe per il sesto lotto del Terzo Valico, nonostante la richieste di tutto il mondo istituzionale, economico e sociale ligure; ha bloccato la Gronda, le cui opere propedeutiche avrebbero dovuto partire in questi giorni; ha stanziato nel decreto per il trasporto pubblico, l’autotrasporto e il porto una miseria e oggi, per evitare di incontrare gli operai di Spea e Pavimental, che a causa di come è stato scritto l’articolo 1 del decreto rischiano in 200 di perdere il proprio posto di lavoro, imbocca gli arrivi eludendo il presidio dei lavoratori. L’unica cosa che si può chiedere a un ministro così è che non si occupi più di Genova».