M5S all´attacco sulla Volpara: «Meno scivoli, più tutela alla salute dei cittadini»

Pirondini: «O il Comune lo fa presente alla Città Metropolitana, o faremo un esposto alla procura»

Genova - «Quali sono le priorità di questa giunta?» si domanda Luca Pirondini al termine dell'interrogazione in merito alle notizie apparse sulla stampa riguardanti la proroga di 15 anni per il sito della Volpara.



«La cosa spiacevole - specifica il capogruppo in consiglio comunale dei pentastellati - è apprendere dai giornali che la Città Metropolitana, il cui sindaco è sempre Marco Bucci, ha concesso l'autorizzazione ad Amiu di mantenere il sito della Volpara in quel punto per altri 15 anni».



«Il problema - continua Pirondini - è che, secondo noi, ci sono tutta una serie di inadempienze dal punto di vista giuridico. Nel rilasciare questo tipo di autorizzazione si possono fissare dei limiti per le emissioni che i cittadini devono subire in quella parte della città. E questi limiti non sono stati fissati. O il Comune fa presente queste cose alla Città Metropolitana, oppure noi faremo un esposto alla procura. Perché non è possibile che in questa città si facciano gli scivoli in via XX Settembre e non si pensi al fatto che quartieri interi respirano la spazzatura da decine di anni».







L'assessore all'Ambiente Matteo Campora risponde: «Pochi giorni fa abbiamo fatto un sopralluogo direttamente alla Volpara con la commissione competente. Abbiamo anche invitato il comitato perché riteniamo sia giusto farlo. Questo non è un atto segreto e sul fatto che sia un atto o meno corretto non mi posso esprimere».



«È un atto - prosegue Campora - firmato dal responsabile del procedimento, e non metto in dubbio il lavoro che viene svolto dal direttore della Città Metropolitana, diverso da quello del Comune. Nel contempo, bisogna rettificare il termine dei 15 anni. La durata è di 10 anni. Oggi la Volpara è un sito indispensabile per l'abbattimento dei rifiuti, noi dobbiamo fare di tutto per intervenire per limitare l'asservitù che grava su quel quartiere. Dall'altra parte però non possiamo manco dire tra 6 mesi supereremo la Volpara, ma dovremmo individuare dei siti che possano superare la Volpara».



«Pur nella difficoltà - conclude l'assessore - di trovare siti alternativi a quello. Il piano industriale di Amiu comporterà una trasformazione di quell'impianto, che porterà al trasferimento del rifiuto che verrà conferito nell'impianto».