Maestripieri: «Stop alla Gronda danno incalcolabile per la città»

Genova - «L’ennesima decisione schizofrenica del ministro Toninelli congela 10mila posti di lavoro. Aspi va bene per far volare in sicurezza gli aerei di Alitalia, ma non per far partire un'opera che il ministro tiene congelata da mesi nonostante sia pronta a partire domani»: lo ha dichiarato Luca Maestripieri. Segretario generale Cisl Liguria in merito alla dichiarazione del ministro dei Trasporti Toninelli che ha detto «che l'iter della Gronda è sospeso perché è in corso di avanzamento il procedimento amministrativo che potrebbe portare alla revoca della concessione di Aspi».



Competitività - «Governando in questo modo, senza coerenza e lucidità, si rischiano di affossare la Liguria e il Paese intero e di far perdere alla nostra regione la battaglia per la competitività del porto e delle aziende».