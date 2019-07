Magistrati Onorari, astensione dalle udienze fino al 12 luglio.

Genova - La magistratura ordinaria si astiene per protesta fino al 12 luglio dalle udienze civili e penali e in una nota spiega i motivi di questa decisione: «Grande rammarico che ad una deludente “politica partecipativa preconizzata da questo governo del “cambiamento” sia ora seguito un calo del sipario appiattito sul suo legislativo in continuità con il predecessore».



«A breve il magistrato professionale non vedrà triplicarsi il proprio ruolo, bensì anche il lavoro, non essendo plausibile che chi assume la responsabilità di un provvedimento non impieghi del tempo a valutare quanto abbozzato da altri. Il Ghost Writer – prosegue la nota – vedrà a rischio gli offensivi emolumenti attuali, costretto a presenziare in ufficio, ormai semivuoto, oltre le otto ore per maturare un diritto che prima maturava dopo cinque ore. Qualunque proposta si muoverà verso le direttrici della volontarietà dell’ufficio per il processo, del compenso dignitoso proporzionale al lavoro prestato, del riconoscimento della maternità, del diritto alla malattia, della previdenza a carico dello Stato, troverà il sostegno della categoria in ogni sede».