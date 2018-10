Maltempo, Bucci: «Genova ha retto l´ondata di pioggia e vento»

Il sindaco ha illustrato i danni durante il consiglio comunale

Genova - «Genova ha tenuto bene rispetto ad altre realtà dove ci sono stati problemi maggiori. Ci sono stati cinque interventi per frane, quattro edifici sgomberati nella notte ma nessuno sfollato, otto linee elettriche saltate e ripristinate, otto richieste per idrovore, ventidue semafori danneggiati, ventotto pali di illuminazione pubblica danneggiati, otto cartelloni volati sui tetti con relativo danneggiamento degli stessi, settanta alberi abbattuti, otto problemi alle linee elettriche – tutti ripristinati – due tubi dell’acqua rotti, sei interventi di Aster sul litorale per la mareggiata, duecento telefonate ricevute dal numero verde della Protezione Civile, venticinque segnalazioni per interruzioni della rete Enel – ripristinate nell’arco di due ore - , ventidue strade interrotte da alberi»: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante la seduta del consiglio comunale a Tursi Il primo cittadino ha fatto il punto circa sulla situazione dei danni provocati dalle piogge e dal forte vento che hanno interessato la città.



Ponte Morandi - «Gli attendamenti vicino a via Porro sono stati danneggiati gravemente e via 30 Giugno è stata chiusa parecchie volte a causa del rilevamento di movimenti di ponte Morandi da parte dei sensori. Questo significa che funzionano, ma anche che i monconi si muovono e per questo ripeto che bisogna iniziare al più presto la demolizione.».



Maltempo - «Non chiuderemo i parchi e i giardini per tutta la settimana e ripristineremo sicurezza senza, però, blindare la città. Lo scolmatore del Fereggiano, pur non essendo ancora del tutto completato, ha funzionato bene», ha concluso Bucci.