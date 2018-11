Maltempo, la richiesta di Tursi: «Non superate le transenne per vedere i danni»

Numerosi i danni per la mareggiata che ha investito il capoluogo ligure

Genova - «Oltre cento semafori sono stati danneggiati, altrettante lampade e lampioni, 160 alberi (per ora) caduti, frane e smottamenti. Vesima devastata, passeggiata di Voltri distrutta, danni gravi a tutti gli stabilimenti di Corso Italia, Boccadasse spianata, Sturla ha subito intensi danni che hanno anche coinvolto strutture come la piscina, la Passeggiata di Nervi danneggiata in maniera diffusa con una profonda ed ampia voragine»: i dati sono stati resi noti dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Paolo Fanghella tramite un post sulla sua pagina Facebook.



Danni - «Ieri Aster e gli uffici del comune hanno effettuato oltre 120 interventi dando priorità alle strade, alle scuole e ai cimiteri. Purtroppo i dati rilevati sono un bollettino di guerra. Per cortesia non superate le zone transennate per vedere i danni in quanto è pericoloso. Non è possibile dover blindare tutti i siti danneggiati o doverli presidiare perché se no la gente scavalca le transenne o rimuove i nastri», ha concluso Fanghella.