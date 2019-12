Maltempo, Toti: `La Liguria pretende risposte`

Genova - "È stata ancora una notte difficile per molte zone della Liguria, con pioggia e frane su cui stiamo già intervenendo. E oggi stiamo affrontando un’imponente mareggiata che durerà fino a stasera. Attendiamo ancora di sapere se, nel Decreto Milleproroghe, il Governo assicurerà almeno alla nostra regione i fondi necessari ai servizi straordinari di trasporto messi in piedi dopo l’emergenza Morandi. Se non sarà così da gennaio saremo costretti a interrompere corse di autobus per oltre 1 milione di chilometri e moltissimi treni aggiuntivi. In un territorio che ha vissuto l’autunno più duro di tutti i tempi sarebbe un oltraggio a migliaia di cittadini": così in una nota su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.



"La conta dei danni purtroppo aumenta e attendiamo di sapere anche quando si aprirà il tavolo Liguria promesso dal Governo tre mesi fa e di cui non c’è ancora traccia. Basta, non possiamo più aspettare".