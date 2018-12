Manifestazione della Lega, circa 500 liguri scendono in piazza accanto a Matteo Salvini

Genova - «Domani in piazza ci saranno tutti gli eletti in Liguria, i militanti e i sostenitori del nostro movimento. La cosa importante sarà essere in piazza, in un giorno di festa, insieme a Matteo Salvini». Queste le parole spese dal segretario regionale della Lega Liguria e viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi per la manifestazione nazionale della Lega, organizzata per le 11 di quest'oggi a Roma.



La manifestazione - Stando alle prime stime, dalla sola Liguria sono partiti alla volta della capitale circa 500 persone tra militanti e simpatizzanti: distribuiti tra 8 pullman, treno e auto per la manifestazione nazionale della Lega, alle 11 si ritroveranno tutti in piazza del Popolo con il segretario e vicepremier Matteo Salvini.