Manifesto antiaborto, indignazione a Genova

Il Pd: «Venga rimosso», Corso: «interrompere una gravidanza, significa interrompere una vita. E questo non è trascurabile»

Genova - Dopo le polemiche a Roma, anche a Genova un manifesto antiabortista della onlus ProVita comparso vicino a una chiesa in centro città ha scatenato pesanti reazioni.



Bimbi - «Inopportuno e lesivo della sensibilità delle donne e di ognuno di noi il maxi manifesto contro l'aborto affisso in corso Buenos Aires - ha scritto in una nota il Pd genovese - chiediamo che intervengano il Garante dell'infanzia, perché questa pubblicità è lesiva nei confronti dei bambini, e il difensore civico, considerato che immagine e messaggio scelti costituiscono un attacco alle donne».



Madre - «Il Pd genovese reputa "un attacco alle donne" il manifesto apparso in questi giorni in Corso Buenos Aires dei Pro Vita, già affisso e rimosso nelle scorse settimane anche nel Comune di Roma. Non capisco dove stia l'offesa nell'affiggere un manifesto che oltretutto non dichiara nulla di falso, preso atto dell'evidente messaggio di invito alla riflessione prima di compiere un gesto estremo come quello dell'aborto - ha dichiarato Francesca Corso - Consigliere Lega e presidente della commissione "Pari Opportunità" del Comune - Quella di abortire è una decisione che una madre, per mille diversi motivi, ha la possibilità di prendere. Molto spesso sono fattori esterni che spingono le donne a compiere il gesto, per questo l'amministrazione dovrebbe intervenire su tutti i tipi di disagio, che siano essi di tipo sociale o economico, questo per dare a ogni donna la possibilità di diventare madre. Interrompere una gravidanza, significa interrompere una vita. E questo, a mio avviso, non è mai qualcosa di trascurabile».



ph POLEMICO.org