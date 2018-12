Manovra finanziaria, Rixi: «A Genova e alla Liguria arrivano ulteriori risorse»

Genova - «Con il maxi emendamento alla manovra finanziaria, approvato questa notte in Senato, arrivano ulteriori risorse per Genova e per la Liguria. Otto milioni per la realizzazione di opere a mare sulle coste liguri danneggiate dalle mareggiate di ottobre. 110 milioni per la Zona franca urbana nelle aree interessate dal crollo del ponte Morandi e 160 milioni di euro per il settore dell'autotrasporto, distribuiti tra il 2019 e il 2020»: lo scrive sulla sua pagina Facebook il viceministro alla Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.



Fondi - «Per il rafforzamento dei vigili del fuoco a Genova, un milione e 600 mila euro ed è stato stabilito anche un rafforzamento del personale della guardia costiera nelle capitanerie di porto. Inoltre, i 200 milioni destinati all'Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, tra il 2019 e il 2022, consentiranno anche la realizzazione del ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente, atteso da anni e che consentirà di rendere ancora più competitivo il sito genovese. Sono pronto a convocare le parti già a gennaio per discutere le proposte sul progetto definitivo», conclude Rixi