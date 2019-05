Maurizio Gualdi é il nuovo Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Genova

Genova - Maurizio Gualdi è il nuovo Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil di Genova. Gualdi é stato eletto oggi dall'assemblea generale della categoria e prende il posto di Antonio Leandro al quale va il sentito ringraziamento da parte di tutta l'Organizzazione per il prezioso lavoro svolto. Gualdi è un tecnico radiologo che dal 2004 ha svolto il ruolo di delegato sindacale per la funzione pubblica Cgil sul suo posto di lavoro all'interno dell'Ospedale Evangelico Internazionale.



Sposato e con due figli, Gualdi è distaccato in sindacato da poco più di un anno durante il quale si è occupato dei problemi della sanità pubblica, della sicurezza sul lavoro e formazione. Nella sua relazione all'assemblea ha sottolineato come "l'obiettivo dell'azione della Funzione Pubblica non è solo la tutela dei lavoratori, pubblici e privati, dei servizi pubblici ma è anche il perseguimento di un costante miglioramento della qualità dei servizi al cittadino, quindi il nostro agire non può essere che orientato al rafforzamento del rapporto che intercorre tra tutela dei diritti dei lavoratori e tutela dei diritti dei cittadini".