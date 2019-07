Mensa, approvato il nuovo regolamento. Ariotti: «Raggiunto un traguardo fondamentale»

Genova - «Durante il Consiglio Comunale del 16 Luglio è stato Approvato il nuovo Regolamento Commissioni Mensa. È stato un Percorso importante in parte tortuoso ma alla fine condiviso da tutti. In qualità di Presidente della Commissione Welfare posso affermare che abbiamo fatto un lavoro importante nelle varie commissioni dove abbiamo coinvolto tutti, lo stesso vale per la consulta per la ristorazione scolastica che esiste da diversi mesi e si è riunita più volte»: così Fabio Ariotti consigliere comunale della Lega.



«Nell’ultima commissione Welfare tutti i gruppi hanno votato questo regolamento. Nella delibera proposta giunta al Consiglio si è votato tutti a favore tranne i i consiglieri del Pd che si sono astenuti - aggiunge - Ringrazio tutti i componenti che hanno partecipato, le varie associazioni, il coordinamento genitori, le commissioni mensa e l’Assessore Fassio, per l’impegno e la tenacia, nell’aver contributo a portare a compimento questo fondamentale traguardo, che dovrà andare ad influire positivamente nella quotidianità dei bambini di Genova nell’ambito delle mense scolastiche. Sarà comunque nostro dovere continuare a seguire e monitorare ogni situazione su questo importante e delicato argomento».