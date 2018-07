Mense scolastiche, Pd e Lista Crivello: «Vogliamo che gli utenti abbiano un ruolo nella consulta»

Genova - «Oggi è stata convocata una Commissione consiliare sulla costituzione della Consulta permanente per la ristorazione scolastica, senza aver avviato, da parte della giunta e dell'assessore Fassio, un percorso partecipativo con le rappresentanze dei genitori che avevano chiesto di essere auditi in qualità di soggetti attivi nella costruzione del regolamento in materia»: lo hanno dichiarato Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova e Gianni Crivello, capogruppo Lista Crivello Comune di Genova



«Dopo molte discussioni e votazioni, in merito al metodo seguito dall'assessore Fassio, anche il centro destra ha condiviso la scelta di spostare la Commissione per garantire le citate audizioni. La democrazia e la partecipazione democratica per noi restano un punto irrinunciabile -hanno proseguito - Le audizioni rappresentano un contributo fondamentale in questo percorso, un valore aggiunto anche se i cittadini utenti possono esercitare legittime critiche purché lo spirito sia costruttivo, come peraltro dimostrato da sempre dai genitori».