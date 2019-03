Mezzi Amt utilizzati per la droga, Fontana: «Auspicabile utilizzo di telecamere di sorveglianza»

Genova - «Nei giorni scorsi, attraverso l'intervento della squadra mobile, sono stati arrestati dei pusher che utilizzavano i mezzi pubblici per lo scambio della droga, soprattutto nella zona Campasso e del centro storico. Questi, portavano con sé dosi di cocaina e di eroina per poi rivenderli nei vicoli. In base a quanto riferitomi dagli autisti di Amt, questo non è un fatto nuovo. Spesso gli autobus di alcune linee particolari, come l'1 e il 9, vengono utilizzati come "scambio": gli zaini pieni di droga vengono lasciati sui mezzi pubblici; gli autisti, non avendo legalmente le credenziali per aprirli, devono lasciarli nei loro centri; in seguito, una persona viene a recuperarli riuscendo così a completare il passaggio e alimentando il commercio di droga. Una soluzione potrebbe essere quella di estendere anche ai mezzi pubblici il sistema antidroga già presente agli ingressi della metropolitana»: così Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune



«L'assessore Garassino, rispondendo alla mia interrogazione, ha confermato che l'amministrazione ha già sollecitato Amt per avviare al più presto il nuovo progetto che prevede l'installazione di telecamere di sicurezza sui bus. Inoltre, la polizia locale avrà presto a disposizione un'unità cinofila che potrà effettuare controlli a spot sulle linee in cui si verificano più spesso questi casi. Un segnale di attenzione da parte della giunta per un problema che si sta facendo sempre più pressante».