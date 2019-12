Modifica del regolamento alloggi di ERP, Ariotti: `Case agli italiani e alle persone meno abbienti`

Genova - "In consiglio comunale abbiamo votato e approvato il nuovo regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le modifiche sono legate a un adeguamento alla normativa regionale. Le novità principali del nuovo regolamento, riguardano i requisiti per avere diritto a una casa popolare, che saranno quelli di essere residenti o lavorare a Genova e nei comuni limitrofi da almeno 5 anni, mentre fino a ora era sufficiente essere residenti o lavorare nel comune al momento della pubblicazione del bando. Il 50% degli appartamenti disponibili sarà assegnato a famiglie al di sotto della soglia di povertà": così Fabio Ariotti - consigliere della Lega e presidente della commissione "Welfare" del Comune.



"Le categorie che avranno i punteggi più alti saranno i nuclei con persone over65, malati gravi e disabili, genitori separati o divorziati, appartenenti alle Forze dell'Ordine e persone che hanno subito uno sfratto. I bandi saranno pubblicati ogni due anni e non ogni quattro, come avveniva fino a oggi, e il primo di questi a inizio 2020 - aggiunge - Sempre sul tema, il consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno che ho presentato che impegna la giunta a prevedere la possibilità di facilitare il cambio alloggio in un altro più salubre qualora si verifichino disagi abitativi per causa di infiltrazioni d'acqua e deperimento dello stesso, nonché quando si verifichino casi di problematiche legate alla mobilità fisica come handicap. Le modifiche al regolamento sugli alloggi Erp sono derivate anche dalle numerose e collaborative discussioni nella commissione "Welfare" da me presieduta, alla presenza dell'assessore Piciocchi e dei comitati di Quartiere, sindacati della casa ecc., e sono sinonimo del grande interesse dell'amministrazione comunale e regionale sulle realtà di edilizia residenziale pubblica", conclude.