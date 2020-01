Monopattino elettrico, il comune dice sì alla mozione del Pd

Genova - Approvata in Consiglio comunale la mozione presentata dal Gruppo consiliare del Partito Democratico affinché l'amministrazione valuti le modalità di istituzione di servizi di sharing per l'utilizzo del monopattino elettrico.



"Siamo molto soddisfatti di questo risultato – commentano i consiglieri comunali del PD - . Ringraziamo l'assessore Campora che, nonostante la posizione contraria della maggioranza di centrodestra incapace di cogliere questa occasione, ha sostenuto la nostra mozione, condividendo la necessità di un percorso di sostegno alla mobilità sostenibile e alternativa necessario anche per la nostra città. Ci auguriamo quindi che a breve, seguendo anche l'esempio di realtà vicine come quelle di Milano e Torino, anche a Genova il servizio di sharing del monopattino elettrico diventi realtà, naturalmente nel rispetto della normativa nazionale in materia".



Nel documento approvato oggi in Sala Rossa sono indicati una serie di interventi che potrebbero essere messi in atto: monopattini con stalli dedicati, definizione della possibilità di circolare ovunque con i limiti di velocità previsti per legge, spinta ai gestori per predisporre eventi di comunicazione e formazione sul codice della strada, previsione di una quota a bici o monopattino per pagare l'utilizzo del suolo pubblico e la gestione ed il controllo da parte del Comune.



"Nella costruzione di un sistema sostenibile basato su servizi innovativi a vantaggio dei cittadini, dei lavoratori e dei turisti vanno fatte scelte coraggiose in una città che, dopo il crollo del Ponte Morandi, ha visto semplicemente crescere e favorire il trasporto privato – conclude il Gruppo consiliare del PD - con un incremento notevole dell'inquinamento proprio in quelle aree oggi più colpite dalla tragedia del Ponte".